Вестник Кавказа

Пляжи Туапсинского района свободны от мусора после разгула стихии

Пляжи Туапсинского района свободны от мусора после разгула стихии
© Фото: официальные соцсети Сергея Бойко
Специалисты завершили уборку пляжей Туапсинского района Кубани. Они были загрязнены после подтоплений, произошедших из-за обильных дождей.

Завершена уборка пляжей в Туапсинском районе Краснодарского края, где из-за подъема уровня воды в реках и дождей произошли подтопления, рассказал глава муниципального округа Сергей Бойко

Взяты пробы морской воды, песка и гальки на пляжах. Они соответствуют нормам, уточнил он. Специалисты продолжают мониторить ситуацию.

"По информации Роспотребнадзора, морская вода полностью соответствует действующим санитарным требованиям и безопасна для купания. Специалисты службы регулярно берут пробы воды, песка и гальки. И продолжат это делать"

- Сергей Бойко

Он отметил, что несмотря на непогоду, туристов в Туапсинской районе немало.

В МЧС России сообщили, что с подтопленных территорий вывезено 780 т ила и мусора. Помимо пляжей, в Туапсинским районе убирают объекты социальной инфраструктуры и частные дома местных жителей.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1005 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.