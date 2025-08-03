Пляжи Туапсинского района свободны от мусора после разгула стихии

Завершена уборка пляжей в Туапсинском районе Краснодарского края, где из-за подъема уровня воды в реках и дождей произошли подтопления, рассказал глава муниципального округа Сергей Бойко
Взяты пробы морской воды, песка и гальки на пляжах. Они соответствуют нормам, уточнил он. Специалисты продолжают мониторить ситуацию.
"По информации Роспотребнадзора, морская вода полностью соответствует действующим санитарным требованиям и безопасна для купания. Специалисты службы регулярно берут пробы воды, песка и гальки. И продолжат это делать"
- Сергей Бойко
Он отметил, что несмотря на непогоду, туристов в Туапсинской районе немало.
В МЧС России сообщили, что с подтопленных территорий вывезено 780 т ила и мусора. Помимо пляжей, в Туапсинским районе убирают объекты социальной инфраструктуры и частные дома местных жителей.