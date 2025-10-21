Плато Ай-Петри уходит в зимний отпуск

Власти Крыма на зимний сезон остановили экскурсии на знаменитое плато Ай-Петри – это связано с наступлением холодов и невозможностью туристического центра полуострова обеспечить безопасность визитеров.

С приходом осени власти Крыма вынуждены были приостановить экскурсионный маршрут по плато Ай-Петри, сообщили в пресс-службе туристического центра.

Сезонный перерыв касается лишь организованных туристов – восхождения в частном порядке остаются в силе, для его гостей будут и дальше работать смотровые площадки, инсталляция "Шепот гор", а также ярмарка и точки питания, передает "АиФ-Юг".

Более того: в Ялтинском заповеднике для туристов с 3 октября открыты популярные экологические маршруты "Алупка-Исар", "Биюк-Исар", "К Бирюзовому озеру", и ряд других интересных троп, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали о том, что Кубань и Крым снизили цены на санаторный отдых в ноябре, обогнав по скидкам санатории Ставропольского края. Так, средняя путевка в санаторий на неделю на двоих в последний месяц осени на Кубани путевка обойдется в 75,7 тыс рублей на двоих, но можно найти варианты как за 45 тыс рублей, так и за 186 тыс рублей. На втором месте по доступности оказались санатории Крыма – около 84 тыс рублей.