Отели Крыма привлекают туристов осенними скидками до 70%

В Крыму по окончании курортного сезона многие отели объявили хорошие скидки – в результате в октябре наблюдается загрузка выше, чем в августе.

Популярные отели и санатории в Крыму в межсезонье снизили цены на размещение на 50-70%, что привело к всплеску спроса среди туристов, сообщил эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), директор крымского туроператора "Турэтно" Андрей Пылов.

"На формирование турпотока в Крым влияют два ключевых фактора - безопасность и логистика. <…> Влияет и цена: во многом она нивелирует вопросы логистики. Лучше всего продажи идут у гостиниц, предлагающих динамическое ценообразование в зависимости от реальной загрузки"

– Андрей Пылов

Продажи туров в летнем сезоне 2025 года оказались примерно на 30% выше прошлогодних, при этом некоторые отели в октябре пользуются большим спросом, чем в августе, благодаря скидкам.

"Лидеры рынка "Мрия", "Ялта-Интурист", "Пальмира Палас", санаторий "Форос" - хорошо загружаются и в межсезонье, в большинстве из них стандартные номера уже на "стопах" в ближайшие недели. Более того, спрос на октябрь по той же "Мрии" намного выше, чем в августе, потому что тогда номер в сутки стоил 100 тыс рублей, а сейчас – 30 тыс"

– Андрей Пылов

Вдвое ниже летних сейчас и цены на размещение в крымских санаториях – 15 тыс рублей вместо 30 тыс, добавил он.