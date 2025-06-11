Вестник Кавказа

Пезешкиану сообщили об утверждении стратегического партнерства с Россией

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
В парламенте Ирана сообщили об утверждении партнерства с Россией. Договор между странами был подписан в январе текущего года.

Руководитель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф направил президенту республики Масуду Пезешкиану утвержденный Договор о стратегическом партнерстве с Москвой, передает пресс-служба посольства ИРИ в России.

Как подчеркнули в дипломатическом представительстве страны, данный документ был направлен президенту «в форме закона». 

Ранее Договор о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией был утвержден Советом стражей Конституции ИРИ после его ратификации иранским парламентом. 

Стоит добавить, что документ два государства подписали 17 января текущего года в ходе визита Пезешкиана в Москву.

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