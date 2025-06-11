Пезешкиану сообщили об утверждении стратегического партнерства с Россией

В парламенте Ирана сообщили об утверждении партнерства с Россией. Договор между странами был подписан в январе текущего года.

Руководитель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф направил президенту республики Масуду Пезешкиану утвержденный Договор о стратегическом партнерстве с Москвой, передает пресс-служба посольства ИРИ в России.

Как подчеркнули в дипломатическом представительстве страны, данный документ был направлен президенту «в форме закона».

Ранее Договор о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией был утвержден Советом стражей Конституции ИРИ после его ратификации иранским парламентом.

Стоит добавить, что документ два государства подписали 17 января текущего года в ходе визита Пезешкиана в Москву.