Пезешкиан заявил о праве Ирана на использование атомной энергии

Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран имеет право на использование атомной энергии. По его словам, США нарушили международное право, позволив Израилю напасть на Иран.

Иранский президент Масуд Пезешкиан сообщил о праве Тегерана на использование атомной энергии и проведение ядерных исследований.

Он отметил, что иранская сторона имеет на это право и никто не вправе его отнять. Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран не стремился к конфликту, и призвал народ страны к единству.

Президент республики также обвинил США в нарушении международного права. По его словам, Вашингтон позволил Тель-Авиву атаковать Иран.