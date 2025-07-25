Пезешкиан посетит Пакистан в августе

Президент Ирана совершит визит в Пакистан для обсуждения вопросов политического и экономического сотрудничества.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан совершит визит в Пакистан в августе, информирует советник президента Исламской Республики Мехди Санаи.

Сообщается, что у Пезешкиана запланированы встречи с рядом высокопоставленных чиновников страны, а также бизнес-кругами и культурными деятелями.

Отмечается, что Тегеран и Исламабад намерены обсудить увеличение оборотов торговли, которая сейчас составляет более $3 млрд.

"Визит направлен на дальнейшее развитие отношений между Ираном и Пакистаном, которые охватывают политическую, экономическую, религиозную и культурную сферы. Особое внимание будет уделено вопросам регионального и приграничного сотрудничества, укреплению гуманитарных и экономических связей"

– Мехди Санаи