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Песков: трудно переоценить политическую мудрость Гейдара Алиева

Песков: трудно переоценить политическую мудрость Гейдара Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президент России Владимир Путин ценил политическую мудрость общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и его точку зрения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

У президента России Владимира Путина были теплые отношения с общенациональный лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У президента Путина были очень теплые отношения с Гейдаром Алиевым. Он действительно очень уважал Алиева. Они неоднократно общались. Собственно, тогда, именно тогда были заложены прочные основы нынешних двусторонних российско-азербайджанских отношений. Такие же отношения президент продолжает с Ильхамом Гейдаровичем. Фундамент того, что есть сейчас, закладывался уже тогда. Конечно, трудно переоценить роль Гейдара Алиева в нашей общей истории, в истории Советского Союза. Она действительно велика", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, передает News.ru.

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