Песков: "Север-Юг" одинаково важен Москве и Баку

Россия и Азербайджан работают над множеством важных проектов, и один из них – международный транспортный коридор "Север-Юг", который одинаково важен для обеих стран, заявил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Грандиозный проект международного транспортного коридора "Север - Юг" одинаково важен как для России, так и для Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, вызывает ли опасение его реализация на фоне обострившихся отношений между Москвой и Баку.

"Это очень важный проект, который соответствует интересам двух стран, и мы, конечно, надеемся, что, если есть вопросы, - они будут заданы, и на них будут даны исчерпывающие ответы"

- Дмитрий Песков

Также пресс-секретарь президента напомнил, что руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин находится в контакте с генпрокурором Азербайджана.

"И вот в рамках этого диалога, мы надеемся, будут прояснены все нюансы"

- Дмитрий Песков