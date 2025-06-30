Песков назвал тему третьего раунда российско-украинских переговоров

Делегациям России и Украины в ходе третьего раунда переговоров, который предположительно состоится на этой неделе, предстоит обсудить в частности переданные ими ранее друг другу проекты меморандумов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что будут обсуждать представители Москвы и Киева на переговорах, а точнее на их третьем раунде, который предварительно запланирован на текущую неделю.

"Тема переговоров достаточно сложная: помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда"

– представитель Кремля

Песков также отказался оценивать сроки, за которые стороны могли бы выйти на договоренности об урегулировании. По его словам, конечный исход событий определяется множеством факторов, и так что дать верный прогноз сейчас невозможно.

В то же время, пресс-секретарь российского лидера признал, что Москва не рассчитывает "на прорывы из разряда чудес". Он подчеркнул, что тема ситуации на Украине настолько непростая, что результатом можно считать даже достижение договоренностей об обменах, а также о возвращении тел.

Говоря о возможной дате встречи, Песков пояснил, что российская сторона рассчитывает на их проведение на этой неделе.

"Как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам"

– пресс-секретарь российского лидера