Третий раунд переговоров России и Украины примет дворец Чираган – СМИ

Следующий раунд российско-украинских переговоров пройдет во дворце Чираган. Он запланирован на ближайшую среду.
Очередной раунд переговоров России и Украины состоится послезавтра в стамбульском дворце Чираган. Об этом поведал 21 июля информированный источник в Турции.
Время старта переговоров пока не сообщается, передает ТАСС.
Первый раунд прямых переговоров между РФ и Украиной состоялся в Стамбуле в середине мая. Второй раунд переговоров состоялся там же через месяц. На прошлой неделе сообщалось, что Стамбул продолжит оставаться местом встречи представителей России и Украины.