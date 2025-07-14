Вестник Кавказа

Третий раунд переговоров России и Украины примет дворец Чираган – СМИ

Третий раунд переговоров России и Украины примет дворец Чираган – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Следующий раунд российско-украинских переговоров пройдет во дворце Чираган. Он запланирован на ближайшую среду.

Очередной раунд переговоров России и Украины состоится послезавтра в стамбульском дворце Чираган. Об этом поведал 21 июля информированный источник в Турции.

Время старта переговоров пока не сообщается, передает ТАСС.

Первый раунд прямых переговоров между РФ и Украиной состоялся в Стамбуле в середине мая. Второй раунд переговоров состоялся там же через месяц. На прошлой неделе сообщалось, что Стамбул продолжит оставаться местом встречи представителей России и Украины.

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