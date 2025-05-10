Песков: Кремль может моментально согласовать визит Уиткоффа в Россию

Россия имеет возможность моментально согласовать визит спецпосланника президента США Уиткоффа в Россию для встречи с президентом Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Песков.

Визиты спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным согласовываются моментально, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В разговоре с журналистами он уточнил, что их встреча состоится, когда это будет необходимо.

"Здесь нет никаких проблем. Каналы связи с ним работают исправно, связь постоянная, поэтому как только нужно будет - конечно же, такие контакты состоятся"

- Дмитрий Песков

Напомним, что последняя встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Москве 25 апреля. Они обсудили возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной, а также сблизили позиции Москвы и Вашингтона по другим ключевым вопросам двусторонних отношений.