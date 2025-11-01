Первые уголовные дела за похищение невест возбуждены в Казахстане

Власти Казахстана отчитались по первым полутора месяцам действия новой уголовной статьи, которая вводит особое наказание за принуждение к браку.

В Республике Казахстан по недавно введенной статье УК за похищение невесты, согласно данным МВД, задержано уже 15 человек, заподозренных в этом правонарушении.

Задержания были произведены в рамках семи уголовных дел. Все они были открыты по фактам принуждения к браку. Преступления были совершены по всей стране: в Карагандинской (центральная часть страны), Мангистауской (юго-запад Казахстана), Жамбылской и Туркестанской (юг республики) областях, а также в городе Шымкент.

Стражи порядка предали огласке видеозаписи, которые были сняты камерами наблюдения на улицах. На кадрах были запечатлены случаи похищения женщин. В МВД призвали всех, кто заметит что-то подобное, сразу же обращаться в полицию.