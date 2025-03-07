Множество мертвых тюленей нашли в казахстанском секторе Каспия

Свыше сотни погибших тюленей были обнаружены в казахстанском секторе Каспийского моря. Экологи выясняют, от чего могли погибнуть животные.

Более 100 туш мертвых тюленей нашли в казахстанском секторе Каспийского моря, такое сообщение распространил департамент экологии Мангистауской области Казахстана.

"Совместно с управлением рыбной инспекции по Мангистауской области в ходе мониторинга береговой линии Тупкараганского района от населенного пункта Асан до мыса Баутино были обнаружены туши 112 каспийских тюленей"

– департамент

В ведомстве пояснили, что специалисты-экологи взяли пробы воды из моря на побережье населенных пунктов Форт-Шевченко и Баутино, расположенных в Тупкараганском районе. По итогам анализов станет ясно, от чего могли погибнуть животные.

Напомним, что в прошлом году с конца сентября по начало ноября на берегу Каспия нашли более 400 мертвых тюленей. Тогда специалисты поясняли, что осенью тюлени перемещаются в северную часть Каспия для размножения, и в это время может происходить их массовая гибель.