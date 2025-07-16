Первые после войны с Израилем испытания ракеты прошли в Иране

В Иране состоялись испытания новой ракеты. Об этом пишут 21 июля местные средства массовой информации.
Это первые испытания ракет в Исламской Республики после окончания военных действий с Израилем.
По данным агентства Tasnim, они были проведены, чтобы оценить некоторые новые технологий, разработкой которых занимается космическая промышленность Исламской Республики.
Согласно сообщению, результаты испытаний планируется использоваться, чтобы улучшить возможности иранских спутников и ее космических систем.
Напомним, обострение конфликта между Израилем и Ираном произошло после 13 июня, когда ВВС еврейского государства атаковали военные и ядерные объекты Исламской Республики. В двадцатых числах июня стороны договорились о прекращении огня.