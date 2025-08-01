Первая местная организация зарегистрирована для наблюдения на выборах в Грузии

В Грузии успешно прошла регистрацию для наблюдения за процессом голосования на выборах первая местная организация. Муниципальные выборы состоятся в Грузии 4 октября.

Центризбирком Грузии зарегистрировал первую местную организацию, представители которой смогут принять участие в наблюдении за процессом голосования на выборах в органы местного самоуправления.

Ей стала организация под названием "Гражданский альянс за развитие".

Стоит отметить, что, согласно грузинскому законодательству, пройти регистрацию и принять участие в наблюдении на выборах может некоммерческое юрлицо, которое было создано не менее чем за год до выборов в том числе с целью мониторинга выборов или (и) защиты прав человека. От одной такой организации на избирательном участке может находиться не более одного наблюдателя.

Зарегистрироваться для участия в наблюдении за выборами, которые пройдут 4 октября, местные организации смогут в срок до 28 сентября.