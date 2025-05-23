Перспективы заключения ядерной сделки оценили в МИД России

Глава российского внешнеполитического ведомства рассчитывает на заключение ядерного соглашения между Тегераном и Вашингтоном. При этом он подчеркнул, что ситуация вокруг ядерной программы ИРИ остается сложной.

Ситуация вокруг ядерной программы Ирана по-прежнему сложная. Такое заявление сделал 28 мая глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности.

При этом он выразил надежду на то, что представители Исламской Республики и Соединенных Штатов в конечном счете заключат соглашение.

"Право на обогащение в рамках программ мирного использования ядерной энергии является ключевым (на переговорах Ирана и США – прим. ред.). Судя по комментариям сторон, по итогам очередного раунда, есть надежда на то, что будет достигнут прогресс и то, что все движется в правильном направлении"

– российский министр

Он также пожелал успеха этим усилиям и добавил, что рассчитывает на то, что достигнутые результаты устроят все заинтересованные стороны.

Напомним, в апреле-мае Иран и США провели целую серию переговоров, посвященных ядерному вопросу. Первый, третий и четвертый раунды состоялись в Омане, а второй и пятый – в Италии.