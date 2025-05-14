Переговоры в Стамбуле в четверг не состоятся - СМИ

С учетом логистики и организации переговоров России и Украины в Стамбуле, в четверг встреча маловероятна, пишут российские СМИ со ссылкой на источники. Переговоры по Украине могут пройти в пятницу 16 мая.

Российско-украинские прямые переговоры в Стамбуле, скорее всего, не состоятся 15 мая, об этом сообщают источники.

Источник, знакомый с организацией переговоров РФ и Украины в беседе с "Интерфакс" предположил, что сегодня переговоров не будет.

Такое же мнение выразил источник ТАСС, по его словам, переговоры в Стамбуле не могут быть проведены 15 мая в силу логистики.

Ранее сообщалось, что российская делегация находится в Стамбуле, украинская еще не прибыла.