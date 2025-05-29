Переговоры США и Китая зашли в тупик – Скотт Бессент

Пекин и Вашингтон ведут экономические переговоры, однако продвижение замедлилось. Стороны ждут разговора лидеров двух стран.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что переговоры Пекина и Вашингтона по торговле "зашли в тупик". Решающее значение в этой ситуации может иметь разговор лидеров Китая и США.

"На данный момент переговоры с Китаем несколько зашли в тупик. Думаю, в следующие несколько недель у нас с ними пройдут еще переговоры и, полагаю, в какой-то момент может состояться телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина"

– Скотт Бессент

Напомним, что в начале мая в Швейцарии состоялись переговоры между Китаем и США, в рамках которых стороны договорились о значительном снижении торговых тарифов.