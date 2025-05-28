Переговоры России и Украины прошли конструктивно – МИД Турции

В МИД Турции довольны сегодняшним раундом переговоров РФ и Украины. В министерстве отметили, что встреча получилась конструктивной.

Глава МИД Турции оценил переговоры России и Украины, которые принял 2 июня Стамбул. Хакан Фидан подчеркнул, что они прошли в конструктивной атмосфере.

"Они (РФ и Украина – прим. ред) закрепили договоренности, достигнутые в ходе первой встречи. Гуманитарный обмен расширяется, чтобы включить новые категории и большее количество людей. Стороны также обменялись меморандумами, отражающими их соответствующие взгляды на прекращение огня и мир"

– глава турецкого МИД

По его словам, в самое ближайшее время они начнут работать над этими текстами на техническом уровне.

Руководитель внешнеполитического ведомства Турции также добавил, что сегодня стороны также решили продолжить подготовку к возможной встрече глав государств.

"Руководствуясь коллективной волей наших лидеров, заслуживает одобрения нацеленный на результат подход, продемонстрированный обеими сторонами, чтобы положить конец потерям, вызванным войной"

– глава министерства

Напомним, первый раунд первых за три года прямых российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле более двух недель назад. Следующий раунд, как ожидается, пройдет в этом же городе.