Вестник Кавказа

Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле – СМИ

Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ и Украины намерены продолжить переговоры, сообщает источник. По его словам, очередной раунд должен снова состояться в Стамбуле.

Стамбул с большой долей вероятности примет и третий раунд прямых переговоров России и Украины. Об этом сообщил вечером 2 июня информированный источник, передает ТАСС.

"Замены площадки пока не просматривается"

– источник агентства

В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Встреча продлилась более часа. Первый раунд состоялся в этом же городе в середине мая.

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