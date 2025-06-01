Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле – СМИ

РФ и Украины намерены продолжить переговоры, сообщает источник. По его словам, очередной раунд должен снова состояться в Стамбуле.

Стамбул с большой долей вероятности примет и третий раунд прямых переговоров России и Украины. Об этом сообщил вечером 2 июня информированный источник, передает ТАСС.

"Замены площадки пока не просматривается"

– источник агентства

В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Встреча продлилась более часа. Первый раунд состоялся в этом же городе в середине мая.