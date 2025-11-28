Переговоры Путина и Уикоффа станут важным шагом на пути к миру – Песков

Путин и Уиткофф встретятся во вторник в Москве, переговоры станут шагом на пути к миру. В Кремле рассказали, что именно будет обсуждаться на встрече.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о предстоящих переговорах главы государства Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Встреча состоится сегодня, ее начало запланировано примерно на пять часов вечера, поделился представитель Кремля.

"Президент Путин и господин Уиткофф будут иметь возможность обсудить достигнутые между Киевом и Вашингтоном понимания относительно поиска путей урегулирования"

– Дмитрий Песков

Он отметил, что сегодняшние переговоры, как ожидается, станут важным шагом на пути к украинскому урегулированию, передает Sputnik India.

"Так что это будет, мы не сомневаемся, это будет очень важный шаг на пути к миру, мирному урегулированию"

– Дмитрий Песков