Переговоры Путина и Раиси продолжаются в Москве

Президенты России и Ирана продолжают переговоры. Ранее сегодня Эбрахим Раиси прилетел в Москву с рабочим визитом.
Владимир Путин и Эбрахим Раиси продолжают переговоры, рассказал представитель Кремля.
По словам Дмитрия Пескова, встреча проходит в расширенном формате. Министры выступают с докладами.
Таким образом, Путин и Раиси общаются уже дольше четырех часов.
В начале встречи российский лидер констатировал, что двусторонние отношения динамично развиваются, причем по всем направлениям. Глава государства также обратил внимание на значительный – на 20% – рост товарооборота.
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