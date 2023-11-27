Вестник Кавказа

Переговоры Путина и Раиси продолжаются в Москве

Переговоры Путина и Раиси продолжаются в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президенты России и Ирана продолжают переговоры. Ранее сегодня Эбрахим Раиси прилетел в Москву с рабочим визитом.

Владимир Путин и Эбрахим Раиси продолжают переговоры, рассказал представитель Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, встреча проходит в расширенном формате. Министры выступают с докладами.

Таким образом, Путин и Раиси общаются уже дольше четырех часов.

В начале встречи российский лидер констатировал, что двусторонние отношения динамично развиваются, причем по всем направлениям. Глава государства также обратил внимание на значительный – на 20% – рост товарооборота.

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