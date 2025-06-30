Переговоры по либерализации визового режима обсудили Ереван и Брюссель

Вице-премьер Армении пообщался сегодня с главой делегации ЕС в стране. На встрече обсуждался ряд вопросов сотрудничества, в том числе ход переговоров по визовому режиму.

В среду, 6 августа, в Ереване прошла встреча вице-премьера Армении Мгера Григоряна и главы делегации Евросоюза в стране, посла Василиса Марагоса. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте правительства РА.

В частности, в ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы повестки дня сотрудничества.

"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы повестки дня сотрудничества между Арменией и ЕС, а также ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита вице-премьера Мгера Григоряна в Брюссель и Люксембург 15–17 июля текущего года"

– пресс-служба правительства

Григорян и Марагос также поговорили о ходе переговоров по либерализации визового режима с ЕС и работе, которая проводится в этом направлении.

Кроме того, стороны затронули вопросы, связанные с региональным развитием.

Напомним, в июле сообщалось, что ЕС собирается выделить Армении 2,5 млрд евро инвестиций в рамках программы "Глобального портала".