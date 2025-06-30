Переговоры по либерализации визового режима обсудили Ереван и Брюссель

В среду, 6 августа, в Ереване прошла встреча вице-премьера Армении Мгера Григоряна и главы делегации Евросоюза в стране, посла Василиса Марагоса. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте правительства РА.
В частности, в ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы повестки дня сотрудничества.
"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы повестки дня сотрудничества между Арменией и ЕС, а также ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита вице-премьера Мгера Григоряна в Брюссель и Люксембург 15–17 июля текущего года"
– пресс-служба правительства
Григорян и Марагос также поговорили о ходе переговоров по либерализации визового режима с ЕС и работе, которая проводится в этом направлении.
Кроме того, стороны затронули вопросы, связанные с региональным развитием.
Напомним, в июле сообщалось, что ЕС собирается выделить Армении 2,5 млрд евро инвестиций в рамках программы "Глобального портала".