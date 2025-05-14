Вестник Кавказа

Переговоры Москвы и Киева состоятся во второй половине дня

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России заявили, что переговоры Москвы и Киева перенесены на вторую половину дня. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский.

Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила о переносе переговоров России и Украины на вторую половину дня.

Официальный представитель министерства иностранных дел России подчеркнула, что переговоры состоятся во второй половине дня по инициативе турецкой стороны.

Владимир Путин 14 мая утвердил состав российской делегации для переговоров, ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Она уже находится в Стамбуле.

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