Пятый раунд переговоров Ирана и США стартует в Риме

Рим принимает пятый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной сделке. Посредником вновь выступает Оман.

Пятый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы пройдет сегодня в Риме.

По словам официального представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, именно Оман, который выступает на переговорах посредником, предложил провести встречу в Риме. Багаи отметил решимость Тегерана "отстаивать права и интересы иранского народа в мирном использовании ядерной энергии".

Иран и США начали переговоры по ядерной сделке в апреле. Делегацию от Тегерана возглавляет глава МИД Аббас Аракчи, а от Вашингтона – спецпосланник президента Стив Уиткофф.

К пятой встрече стало видно одно из ключевых разногласий сторон – вопрос обогащения урана в рамках иранской ядерной программы.