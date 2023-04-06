Опубликовано: 15:50, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В центре Стамбула рухнуло пятиэтажное расселенное здание, в котором проводились ремонтные работы. О пострадавших информации пока нет.

Пятиэтажное расселенное здание, в котором проводились ремонтные работы, обрушилось в центре турецкого Стамбула.

Как сообщает издание DHA, пятиэтажка в районе Каракей начало рушиться утром, а к 15:00 по местному времени обрушилось полностью, после чего пыль распространился по всей улице.

Движение трамваем по улице, на которой стоял рухнувший дом, было приостановлено еще утром. О пострадавших в результате обрушения здания в данный момент не сообщается.

В департаменте культурных ценностей администрации города заявили, что в 2015 году владельцу здания одобрили начало реставрации, но он не приступил к работе.