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Пятиэтажное здание обрушилось в Стамбуле

Пятиэтажное здание обрушилось в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В центре Стамбула рухнуло пятиэтажное расселенное здание, в котором проводились ремонтные работы. О пострадавших информации пока нет.

Пятиэтажное расселенное здание, в котором проводились ремонтные работы, обрушилось в центре турецкого Стамбула.

Как сообщает издание DHA, пятиэтажка в районе Каракей начало рушиться утром, а к 15:00 по местному времени обрушилось полностью, после чего пыль распространился по всей улице.

Движение трамваем по улице, на которой стоял рухнувший дом, было приостановлено еще утром. О пострадавших в результате обрушения здания в данный момент не сообщается.

В департаменте культурных ценностей администрации города заявили, что в 2015 году владельцу здания одобрили начало реставрации, но он не приступил к работе.

Стало известно, сколько денег собрано от благотворительного матча &quot;Карабах&quot; – &quot;Галатасарай&quot;

Стало известно, сколько денег собрано от благотворительного матча "Карабах" – "Галатасарай"

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