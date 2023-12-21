Пять человек ранены после взрыва в доме в Ингушетии

Пять человек пострадали в результате взрыва газа в населенном пункте Некрасовское в Ингушетии. Пострадавшие госпитализированы. По факту проводится проверка.

Взрыв бытового газа произошел в пятницу в ингушском населенном пункте Нестеровское. В результате ЧП пострадали пятеро человек. В настоящее время они находятся в больнице. За газовым хлопком последовал пожар.

«12 января в 06:20 в результате хлопка газовоздушной смеси произошло возгорание в частном домовладении, расположенном по улице Зязикова сельское поселение Нестеровское Сунженского района. В результате происшествия находившиеся в доме 53-летний мужчина, 41-летняя женщина и их дети 7, 11 и 13 лет получили травмы»

– региональный следком

Уточняется, что в момент ЧП в доме находилась семья из пяти человек – двое взрослых и трое детей. Женщина госпитализирована в реанимационное отделение.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ЧП.