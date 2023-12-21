Взрыв в пекарне в Ставрополе: пострадали 7 человек

В здании пекарни Ставрополя прогремел взрыв. Согласно последним данным, в результате происшествия пострадали по меньшей мере 7 человек.
Вечером 26 декабря в пекарне в Ставрополе взорвался газ. Об этом сказано в Telegram-канале главы Ставропольского края.
"Сегодня вечером в здании пекарни по улице Серова в Ставрополе взорвалась газовоздушная смесь. По оперативным данным, произошло обрушение кровли на площади 150 квадратных метров"
– Владимир Владимиров
Он подчеркнул, что в результате взрыва ранены 7 человек, 3 из них находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в больницу.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и скорая помощь.
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