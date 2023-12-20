В Дагестане отравились газом пять человек

В Каспийске доставили в больницу семью, отравившуюся угарным газом. Причиной случившегося называют нарушения, допущенные во время газификации дома.

В минувшие выходные в Каспийске угорела семья из пяти человек, четверо из которых – дети. Об этом рассказали в Госжилинспекции.

"Несчастный случай произошел в городе Каспийске на улице Радищева. Угарным газом отравилась пять человек, четверо из которых – дети" – глава ведомства Сергей Касьянов

Он подчеркнул, что инцидент произошел из-за отсутствия дымохода от водонагревательной колонки.

"Жильцу разъяснили, что газификация его дома проведена с нарушением "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления строительных норм и правил". Ему было выдано предупреждение об устранении выявленных нарушений" – руководитель Госжилинспекции

Всех пострадавших доставили в больницу. По факту случившегося организуют проверку.