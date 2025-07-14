Пассажиров задымившегося самолета эвакуировали по трапам в Турции

На юге Турции успешно приземлился лайнер, прилетевший из Стамбула. Уже после посадки у него задымились шасси, в связи с чем пассажиров пришлось эвакуировать.

В Анталье эвакуировали по надувным трапам пассажиров самолета авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщил 29 июля представитель авиаперевозчика Яхъя Устюн.

Он поведал, что Boeing 777 прилетел в Анталью из Стамбула и совершил посадку в штатном режиме, однако позднее у него задымились шасси, в связи с чем было решено провести эвакуацию.

"Во время рулежки по совету пожарной службы, увидевшей дым у шасси, в качестве меры предосторожности была проведена эвакуация пассажиров по надувным трапам. Эвакуация проведена своевременно, никто не пострадал"

– представитель Turkish Airlines

Согласно предварительным данным, дым из шасси пошел из-за проблемы с гидравликой.

Специалисты уже приступили к проверке технического состояния лайнера. Планируется, что из Антальи в Стамбул вылетит другой борт.