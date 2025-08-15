Пассажиропоток аэропорта Геленджика составит 125 тыс человек

В 2025 году воздушная гавань Геленджика примет, как ожидается, 125 тыс пассажиров. Аэропорт возобновил работу с 18 июля.

Аэропорт Геленджика в этом году рассчитывает на пассажиропоток на уровне 125 тыс человек.

Первый самолет прибыл в Геленджик в 2025 году 18 июля, с тех пор аэропорт курорта обслужил почти 31 тыс пассажиров: 14 991 – на прилет и 15 954 – на вылет. По итогу года ожидается пассажиропоток в 125 тыс человек.

В настоящее время в возобновивший работу южный аэропорт выполняют рейсы следующие российские перевозчики: "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, UTair, Red Wings, NordStar, Smartavia.