Вестник Кавказа

Пассажиропоток "Аэрофлота" может вырасти до 80 млн человек за пять лет

Пассажиропоток "Аэрофлота" может вырасти до 80 млн человек за пять лет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Группа "Аэрофлот" ожидает до 2030 года увеличить пассажиропоток до 80 млн человек. Прогноз улучшился - изначальной целью были 65 млн человек.

Российская группа "Аэрофлот", в которую входят три перевозчика "Аэрофлот", "Победа" и "Россия", рассчитывает, что в течение пяти лет общий поток пассажиров возрастет до 80 млн человек в год, об этом рассказал гендиректор группы Сергей Александровский.

"Мы очень долго дискутировали и внутри компании, и на уровне совета директоров, но тем не менее для себя определили как цель 80 млн пассажиров. Это выше, чем в нашей первоначальной стратегии"

– Сергей Александровский

Он пояснил, что изначально в планы входил поток пассажиров 65 млн человек.

Успех реализации этой цели будет сильно зависеть "от динамики поступления нового отечественного флота", подчеркнул Александровский в беседе с телеканалом "Россия-24".

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