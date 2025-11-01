Пашинян заявил об отсутствии политических препятствий для Зангезурского коридора

Ереван, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, не видит никаких политических препятствий для обеспечения как автомобильного, так и железнодорожного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчываном, то есть Зангезурского коридора.

"На политическом уровне у нас нет препятствий для обеспечения сообщения, включая железнодорожное, между Азербайджаном и Нахчываном"

– Никол Пашинян

Глава армянского правительства добавил, что Ереван проводит активные переговоры с Вашингтоном по строительству железной дороги.

Кроме того, он добавил, что Россия сможет перевозить грузы по железной дороге в Армению через территорию Азербайджана, а Армения готова уже сейчас обеспечить транзит грузов из Турции в Азербайджан по автомобильной дороге.

Премьер-министр Армении также подчеркнул, что достигнутые в Вашингтоне 8 августа договоренности между Баку и Ереваном открывают новые перспективы не только для армяно-азербайджанских отношений, но и для стран ЕАЭС. Он напомнил о недавнем заявлении президента Азербайджана Ильхама Алиева о готовности открыть территорию страны для транзита грузов в Армению и пояснил, что это и есть пример практической реализации вашингтонских договоренностей.

"Многие утверждают, что эти процессы противоречат интересам ЕАЭС. Но факт в том, что то, что было невозможно между двумя странами Евразийского союза до этих договоренностей, стало возможным после Вашингтонских соглашений. Это наглядный пример тех преимуществ, которые они дают"

– Никол Пашинян

Армянский лидер уточнил, что похожие возможности могут быть созданы и для Узбекистана. Он уточнил, что Ереван стремится к развитию контактов, как политических, так и экономических, со странами Центральной Азии, но их углублению мешают логистические трудности, решить которые, впрочем, помогает как раз реализация договоренностей между Арменией и Азербайджаном.

"Это путь к расширению экономических связей между Арменией и странами Центральной Азии – факт, имеющий доказуемую основу"

– Никол Пашинян