Вестник Кавказа

Пашинян: конфликт завершен, но Армении нужно осознать реальность

© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Армяно-азербайджанский конфликт в его политическом измерении остался в прошлом, но, по словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в социально-психологическом смысле ситуация сложнее.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном завершен в политическом смысле, однако в социально-психологическом плане говорить так еще рано, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления на международном форуме "Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества".

"Между двумя странами уже установлен мир, однако основная трудность теперь заключается не в дипломатии, а в том, чтобы "осознать новую реальность""

– Никол Пашинян

Глава правительства Армении пояснил, что многие воспринимают его заявления, посвященные миру, как что-то "странное и даже чуждое", так как длившийся на протяжении десятилетий конфликт стал своеобразной призмой для восприятия реальности и формирования ее, он определял и мышление, и политику, и настроения в обществе.

Соответственно, заявил Пашинян, окончание конфликта в политическом плане не привело к немедленному изменению общественного сознания.

"Преодоление многолетней вражды требует времени, диалога и новых подходов к восприятию соседства"

– Никол Пашинян

