Пашинян: конфликт завершен, но Армении нужно осознать реальность

Конфликт между Арменией и Азербайджаном завершен в политическом смысле, однако в социально-психологическом плане говорить так еще рано, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления на международном форуме "Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества".
"Между двумя странами уже установлен мир, однако основная трудность теперь заключается не в дипломатии, а в том, чтобы "осознать новую реальность""
– Никол Пашинян
Глава правительства Армении пояснил, что многие воспринимают его заявления, посвященные миру, как что-то "странное и даже чуждое", так как длившийся на протяжении десятилетий конфликт стал своеобразной призмой для восприятия реальности и формирования ее, он определял и мышление, и политику, и настроения в обществе.
Соответственно, заявил Пашинян, окончание конфликта в политическом плане не привело к немедленному изменению общественного сознания.
"Преодоление многолетней вражды требует времени, диалога и новых подходов к восприятию соседства"
– Никол Пашинян