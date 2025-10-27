Вестник Кавказа

Пашинян призвал Армению подписать мирный договор с Азербайджаном

Пашинян призвал Армению подписать мирный договор с Азербайджаном
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости срочно начать переговоры с Азербайджаном для подписания ранее согласованного мирного договора. Слова премьера прозвучали на заседании правительства.

Глава правительства Армении Никол Пашинян напомнил о важности подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Премьер-министр заявил об этом в ходе своего выступления на заседании правительства.

"Мы считаем, что мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном должны начаться немедленно"

- Никол Пашинян

При этом армянский премьер не стал упоминать о необходимости устранения из Конституции Армении претензий на территории Азербайджана - условия, без выполнения которого заключение армяно-азербайджанского соглашения о мире невозможно.

Потребность в скорейшем подписании мирного договора продиктовано ситуацией в мире, отметил Пашинян. Соглашение станет гарантом безопасности в регионе.

"Ситуация в мире и регионе напряженная, и мы считаем себя ответственными для снижения уровня напряженности и поиска основополагающих решений"

- Никол Пашинян

Также премьер подчеркнул, что большое значение имеет последующее определение линии государственной границы между Арменией и Азербайджаном на местности.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1920 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.