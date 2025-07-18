Пашинян пропустит заседание межправсовета ЕАЭС в Кыргызстане

Глава армянского правительства не сможет приехать на ближайшее заседание межправсовета ЕАЭС. Соответствующую информацию подтвердила в среду его пресс-секретарь.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Кыргызстан для участия в заседании межправсовета ЕАЭС. Об этом в интервью армянским СМИ сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.

Она уточнила, что глава правительства пока еще не вернулся из отпуска, передает Radar.am.

"Никол Пашинян не примет участия в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС, которое состоится в Кыргызстане 15 августа, поскольку находится в отпуске"

– Назели Багдасарян

Армению на предстоящем заседании будет представлять вице-премьер страны Мгер Григорян.

Напомним, ближайшее заседание межправсовета ЕАЭС пройдет в пятницу, 15 августа.