Вестник Кавказа

Пашинян пропустит заседание межправсовета ЕАЭС в Кыргызстане

Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Глава армянского правительства не сможет приехать на ближайшее заседание межправсовета ЕАЭС. Соответствующую информацию подтвердила в среду его пресс-секретарь.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Кыргызстан для участия в заседании межправсовета ЕАЭС. Об этом в интервью армянским СМИ сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.

Она уточнила, что глава правительства пока еще не вернулся из отпуска, передает Radar.am.

"Никол Пашинян не примет участия в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС, которое состоится в Кыргызстане 15 августа, поскольку находится в отпуске"

– Назели Багдасарян

Армению на предстоящем заседании будет представлять вице-премьер страны Мгер Григорян.

Напомним, ближайшее заседание межправсовета ЕАЭС пройдет в пятницу, 15 августа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1030 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.