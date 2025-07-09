Страны ЕАЭС могут перейти на электронную торговлю с начала 2026 года

Страны-члены ЕАЭС намерены подписать соглашение об электронной торговле товарами уже до конца 2025 года – это позволит установить общие прозрачные правила на внутреннем рынке и ускорить переход на новую форму расчетов.

Руководство стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия, планируют подписать Соглашение об электронной торговле товарами до конца текущего 2025 года, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"На площадке ЕЭК состоялись очные экспертные консультации с участием органов исполнительной власти и бизнеса стран ЕАЭС, в ходе которых были рассмотрены итоги внутригосударственного согласования проекта Соглашения об электронной торговле товарами"

- ЕЭК

Темой консультаций стали остававшиеся разногласия в части регулирования электронной торговли, принципов обеспечения прав потребителей и их защиты, а также подходов по применению электронного документооборота, условий оборота самих товаров и структура единого аппарата, рассказали в ЕЭК, передает Sputnik Казахстан.

Общие прозрачные правила торговли, которые будут определяться документом, позволят обеспечить свободу передвижения товаров, что вместе с цифровизацией процесса даст значительный импульс для роста экономик всех стран объединения, – отметил заместитель директора Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Аскат Беков, проводивший встречу.

Соглашение уже разработано, сейчас определяется дата его подписания, добавил Аскат Беков.