Пашинян исключит агрессию из военной стратегии Армении

Армянская армия должна быть исключительно оборонительной, такое заявление сделал Пашинян. Чтобы подчеркнуть это, он предложил убрать из повестки понятие "боеспособная армия" и заменить его на "обороноспособную армию".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что у ВС Армении нет задач за пределами международно признанной суверенной территории республики.

Выступая на совместном заседании постоянных комиссий Нацсобрания в ходе обсуждения проекта закона "О государственном бюджете на 2026 год", он отметил, что в Армении необходимо преобразовать понятие "боеспособная армия" в "обороноспособную армию", потому что "когда говорится "боеспособная армия", не указывается, где может произойти потенциальное сражение". А слово обороноспособность указывает именно на готовность страны защищать свою территорию.

"Для нас очень важно, чтобы мы подчеркнули этот контекст, что армия Армении должна быть обороноспособной, то есть должна быть в состоянии защитить территориальную целостность Армении, суверенитет, безопасность граждан Армении"

– Никол Пашинян

Каждое государство, в соответствии с международными законами, обязано обеспечивать безопасность своих граждан, в том числе от возможного внешнего вмешательства, напомнил армянский премьер.