Паром из Трабзона в Сочи достиг территориальных вод РФ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первый за 14 лет паром из Трабзона в Сочи достиг российских вод. Судно отправилось из Турции в среду вечером.

Паром из Трабзона в Сочи, который впервые за 14 лет отправился в сторону РФ, достиг российских территориальных вод, рассказали в компании Liderline. 

Сообщается, что судно с пассажирами покинуло порт турецкого города в 21:10 мск. В пути пассажиры проведут около 12 часов. 

Согласно информации  Liderline, пассажирами исторического рейса стали 20 человек. 

Напомним, что паромное сообщение с Турцией должно было быть восстановлено еще 29 октября, однако старт первого рейса пришлось перенести из-за сложных погодных условий.

