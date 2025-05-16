Парламент Ирана согласовал законопроект о Договоре о стратегическом партнерстве с РФ

Договор о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном получил одобрение парламента Ирана. Ранее документ был согласован внешнеполитической комиссией страны.

Иранские парламентарии одобрили законопроект о Договоре всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, передают СМИ Исламской Республики.

"Депутаты парламента одобрили общие положения законопроекта о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией"

– Fars

Отметим, что соглашение между Москвой и Тегераном было направлено на рассмотрение парламента страны в начале мая. Ранее документ был одобрен внешнеполитической комиссией парламента Ирана.

Напомним, что договор был подписан президентами РФ и Ирана Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом 17 января.