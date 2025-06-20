Вестник Кавказа

Парламент Ирана одобрил решение закрыть Ормузский пролив

Парламент Ирана одобрил решение закрыть Ормузский пролив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран на фоне ударов США намерен закрыть Ормузский пролив. Парламент страны одобрил этот сценарий, окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности.

Парламент Ирана проголосовал за решение закрыть Ормузский пролив после ударов боевой авиации США по ядерным объектам на территории Исламской Республики, однако финальное решение по вопросу должен принять Совет национальной безопасности.  

"Парламент пришел к выводу, что Ормузский пролив должен быть закрыт, но окончательное решение по этому поводу будет принято Советом национальной безопасности"

– сообщение парламента ИРИ

Отметим, что США сегодня ночью присоединились к военной операции Израиля против Ирана. ВВС США нанесли удары по целям Натанзе, Фордо и Исфахане. Лидер США Дональд Трамп заявил, что удары нацелены против ядерной программы Ирана. 

Напомним, что военная операция Израиля против Ирана "Восстающий лев" началась 13 июня.

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