Вестник Кавказа

Парламент Грузии повысил уровень безопасности

Здание парламента
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Желтый уровень безопасности ввели в парламенте Грузии сегодня. На пленарном заседании спикер законодательного органа представит готовой отчет.

Сегодня парламент Грузии задействован желтый уровень безопасности. Это означает, что обычные посетители не смогут попасть в него, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Это связано с тем, что глава парламента Шалва Папуашвили выступит с годовым отчетом. На пленарном заседании он расскажет о проделанной за год работе и представит будущий план работы.

Вход в здание будет ограничен для защиты безопасности депутатов и сотрудников. Ограничения не коснутся аккредитованных журналистов, однако войти в здание законодательного органа сможет максимум одна группа от одной телекомпании.

Напомним, что последний раз уровень безопасности в парламенте повысили 4 февраля. Новая сессия началась с отчета президента Грузии Михаила Кавелашвили.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
815 просмотров

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.