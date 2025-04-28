Парламент Грузии повысил уровень безопасности

Желтый уровень безопасности ввели в парламенте Грузии сегодня. На пленарном заседании спикер законодательного органа представит готовой отчет.

Сегодня парламент Грузии задействован желтый уровень безопасности. Это означает, что обычные посетители не смогут попасть в него, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Это связано с тем, что глава парламента Шалва Папуашвили выступит с годовым отчетом. На пленарном заседании он расскажет о проделанной за год работе и представит будущий план работы.

Вход в здание будет ограничен для защиты безопасности депутатов и сотрудников. Ограничения не коснутся аккредитованных журналистов, однако войти в здание законодательного органа сможет максимум одна группа от одной телекомпании.

Напомним, что последний раз уровень безопасности в парламенте повысили 4 февраля. Новая сессия началась с отчета президента Грузии Михаила Кавелашвили.