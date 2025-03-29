Вестник Кавказа

Парламент Грузии готовит запрет партии Саакашвили

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Парламент Грузии обсудит поправки к законопроекту по запрету в стране "Единого национального движения". Депутаты обсудят проект в третьем чтении на пленарном заседании.

Грузинский парламент сегодня обсудит поправки к законопроекту, которыи предусматривает запрет в стране партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Согласно документу, под запретом будет формирование партии, цель которой - свержение конституционного строя или изменение его путем насилия, пропаганды войны, разжигание розни, нарушение суверенитета и территориально целостности.

Уточняется, что грузинские парламентарии обсудят данный законопроект в третьем чтении на пленарном заседании.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
960 просмотров

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.