Парламент Грузии готовит запрет партии Саакашвили

Парламент Грузии обсудит поправки к законопроекту по запрету в стране "Единого национального движения". Депутаты обсудят проект в третьем чтении на пленарном заседании.

Грузинский парламент сегодня обсудит поправки к законопроекту, которыи предусматривает запрет в стране партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Согласно документу, под запретом будет формирование партии, цель которой - свержение конституционного строя или изменение его путем насилия, пропаганды войны, разжигание розни, нарушение суверенитета и территориально целостности.

Уточняется, что грузинские парламентарии обсудят данный законопроект в третьем чтении на пленарном заседании.