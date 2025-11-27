Парламент Армении ратифицировал соглашение с ЕС об управлении кризисами

Ереван стал еще на шаг ближе к Брюсселю: парламент Армении одобрил соглашение о кризисном управлении. Власти страны намерены использовать европейских опыт для разрешения кризисов.

Парламент Армении ратифицировал соглашение с Евросоюзом об управлении в кризисных ситуациях.

Согласно замыслу властей страны, документ открывает перед Ереваном европейский опыт управления в условиях кризиса.

"Подписание соглашения рассматривается как практический шаг на пути к углублению сотрудничества Армения-ЕС и внедрению европейских стандартов, соответствующих внешнеполитическому курсу Армении"

– текст соглашение

Документ позволит Еревану участвовать в миссиях ЕС по управлению кризисами. Состав армянских делегаций будет регулироваться рядом существующих соглашений.

Ранее стало известно, что ЕС направит в Армению миссию по оценке продвижения либерализации визового режима.