Вестник Кавказа

Парламент Армении ратифицировал соглашение с ЕС об управлении кризисами

Парламент Армении ратифицировал соглашение с ЕС об управлении кризисами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван стал еще на шаг ближе к Брюсселю: парламент Армении одобрил соглашение о кризисном управлении. Власти страны намерены использовать европейских опыт для разрешения кризисов.

Парламент Армении ратифицировал соглашение с Евросоюзом об управлении в кризисных ситуациях. 

Согласно замыслу властей страны, документ открывает перед Ереваном европейский опыт управления в условиях кризиса. 

"Подписание соглашения рассматривается как практический шаг на пути к углублению сотрудничества Армения-ЕС и внедрению европейских стандартов, соответствующих внешнеполитическому курсу Армении"

– текст соглашение 

Документ позволит Еревану участвовать в миссиях ЕС по управлению кризисами. Состав армянских делегаций будет регулироваться рядом существующих соглашений. 

Ранее стало известно, что ЕС направит в Армению миссию по оценке продвижения либерализации визового режима.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1055 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.