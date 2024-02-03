Парк Гюльхане: что нужно знать о посещении крупнейшего парка в центре Стамбула

Парк Гюльхане - одно из лучших мест в Стамбуле, чтобы полюбоваться весенним цветением тюльпанов. Расскажем, где находится парк Гюльхане, чем он известен, как до него добраться, какое время выбрать для посещения и что можно посмотреть в парке.

Туристов, которым хочется ненадолго спрятаться от шумных стамбульских улиц или просто полюбоваться цветением и видами на Золотой Рог, в самом центре Стамбула ждет парк Гюльхане. От пышных садов с редкими растениями и птицами до древних памятников - здесь есть на что посмотреть и чем заняться.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парк Гюльхане - это не только самый большой парк в центре города, но и старейший в Стамбуле. Сюда стоит зайти после осмотра дворца Топкапы, который находится по соседству. В парке можно прогуляться по тропинкам, посидеть у фонтанов, есть детская площадка.

Где находится парк Гюльхане?

Парк Гюльхане расположен в стамбульском районе Эминеню на мысе Сарайбурну, там, где Босфор и Золотой Рог впадают в Мраморное море. Большое зеленое пространство вокруг дворца Топкапы на карте Стамбула - это как раз парк Гюльхане.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что раньше было на месте парка Гюльхане?

Этот исторический парк во времена Османской империи относился к территории дворца Топкапы. Позже название парка было изменено на Гюльхане, что переводится как "дом роз", а их здесь действительно много. В 1839 году в этом парке был объявлен знаменитый Гюльханейский указ, положивший начало реформам по модернизации Османской империи.

В 1912 году парк открылся для общественности. Со временем там появились зоопарк и дельфинарий, сюда все приходили на пикники, но в 2000 году в парке началась трехлетняя реконструкция. С того момента животных перевезли в зоопарк Анкары, дельфинарий и площадки для пикников также убрали. Были высажены тысячи новых растений, так что ландшафт парка стал более естественным, а не ярмарочным.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до парка Гюльхане?

Из-за центрального расположения до парка Гюльхане несложно добраться пешком или на общественном транспорте. Он находится очень близко к основным туристическим достопримечательностям города.

Большинство посетителей заходят в парк через южный вход на улице Алемдар. Это дорога идет вниз от Айя-Софии и Голубой мечети. По этой же дороге проходит трамвайная линия Т1, идущая от Кабаташа до Багджылара. Именно на этом трамвае удобнее всего добираться до парка до остановки, которая так и называется Гюльхане. От мечети Айя-София удобно идти до южного входа по переулку Согукчешме. Второй вход в парк расположен на севере со стороны набережной. Недалеко от парка находится ж/д вокзал Сиркеджи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда лучше всего посещать парк Гюльхане?

Парк Гюльхане - это очень популярное место отдыха как у местных жителей, так и среди туристов, поэтому лучше идти сюда в будни. Это прекрасное место для прогулок круглый год, но особенно красиво здесь весной, когда все цветет. А самый лучший месяц для посещения Гюльхане - это апрель, ведь во время ежегодного апрельского фестиваля тюльпанов сады и парки Стамбула просто утопают в тюльпанах. По всему городу расцветают несколько миллионов тюльпанов различных сортов, а одни из самых впечатляющих цветочных композиций представлены обычно как раз в парке Гюльхане.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Часы работы парка Гюльхане:

Парк открыт для посетителей каждый день примерно с 6:30 утра до 22:30 вечера. Посещение парка бесплатное.

Что посмотреть в парке Гюльхане?

В парке Гюльхане есть несколько важных достопримечательностей, включая подземную цистерну и готскую колонну. Эту древнюю колонну можно пропустить, если не искать целенаправленно, она стоит ближе к северному выходу. Мраморную колонну построили римляне в III или IV веке в честь победы на готами, поэтому она считается древнейшим архитектурным памятником Стамбула. Ее высота насчитывает почти 19 метров. Недалеко от колонны лежат руины приюта Святого Павла VI века.

Еще один интересный объект - это византийская Цистерна Гюльхане. Она открылась после реставрации в 2023 году, раньше в ней располагался парковый дельфинарий. Теперь это подземное водохранилище используется для выставок произведений искусства. Цистерна совсем небольшая, но зато с бесплатным входом. Рядом с цистерной также есть небольшой фонтан.

Кроме того, в парке Гюльхане произрастают сотни видов растений со всего мира, включая несколько редких видов. А приятным бонусом будет то, что из парка Гюльхане открывается потрясающий вид на такие знаковые достопримечательности, как дворец Топкапы и Айя-София.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В парке Гюльхане можно понаблюдать за птицами: постоянно здесь видят обыкновенную майну, александрийских и розовогрудых кольчатых попугаев, серых цапель. Поскольку через пролив Босфор лежит путь сезонной миграции многих птиц, весной и осенью в парке можно увидеть необычных перелетных птиц.

На окраине парка есть Музей истории исламской науки и техники. Музей был открыт в 2008 году на месте старых дворцовых конюшен. Билет в него стоит стоит 10 евро, открыт музей с 09:00 до 18:30.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В парке Гюльхане есть туалеты (вход по проездному через турникет, а не за лиры), а также чайные, где можно купить напитки и закуски. У парка обычно есть ларьки с уличной едой, где предлагают каштаны, бублики-симиты и кукурузу. Из парка есть выход на набережную.

В парке Гюльхане есть несколько памятников в честь выдающихся турецких деятелей. В том числе, в 1926 году здесь установили первый в мире памятник первому президенту Турции Мустафе Кемалю Ататюрку. Парк также известен своими красивыми деревьями, возраст некоторых из них насчитывает сотни лет. Гюльхане посвящено стихотворение "Ореховое дерево" знаменитого турецкого поэта XX века Назыма Хикмета.