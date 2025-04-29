Пакистанский премьер прилетел в Тегеран

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф прилетел в Иран. В скором времени стартует также его визит в Азербайджан.

Сегодня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф прибыл в Тегеран, об этом сообщает IRNA.

В аэропорту Мехрабад он встретился с министром внутренних дел Ирана Эскандаром Момени.

В программу визита Шахбаза Шарифа входят также переговоры с официальными лицами Ирана. На встречах стороны будут обсуждать различные аспекты двустороннего сотрудничества, региональные и международные темы.

Напомним, ранее стало известно, что с 25 по 30 мая пройдет визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Турцию, Иран, Азербайджан и Таджикистан. Накануне Шариф был в Турции: в Стамбуле прошла его встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.