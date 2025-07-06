Вестник Кавказа

Пакистан приобрел первую в истории партию американской нефти

Пакистан приобрел первую в истории партию американской нефти
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пакистан в октябре импортирует 1 млн баррелей нефти из США. Сделка между странами была заключена после того, как Вашингтон пригрозил Исламабаду пошлинами.

Крупнейшая пакистанская нефтеперерабатывающая компания Cnergyico в октябре текущего года закупит 1 млн баррелей американской нефти марки WTI.

Как пишет издание Reuters со ссылкой на главу компании Усаму Куреши, партия приобретена у мирового сырьевого трейдера Vitol. Он отметил, что это тестовая партия в рамках долгосрочного соглашения.

Куреши подчеркнул, что Пакистан сможет покупать, как минимум, одну партию в месяц, если она окажется коммерчески выгодной и доступной. 

Стоит добавить, что Пакистан и США заключили сделку по нефти после того, как Дональд Трамп пригрозил Исламабаду значительными пошлинами.

Уточняется, что такой ультиматум вынудил Исламабад расширить торговые и энергетические связи с американской стороной.

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