Хакан Фидан: Турция примет участие в геологоразведке шельфа Пакистана

Турецкие компании будут заниматься разведкой нефти и природного газа у берегов Пакистана, соглашение об этом подписали Анкара и Исламабад, сообщил сегодня министр иностранных дел Турции.

Глава МИД Турции Хакан Фидан, совершающий официальный визит в Пакистан, сегодня выступил на совместной пресс-конференции с пакистанским коллегой Мохаммадом Исхаком Даром в Исламабаде, сообщив, что турецкие компании впервые будут участвовать в разведке нефти и природного газа у побережья Пакистана.

Это станет одним из результатов более структурированной работы двух стран, отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства, передает государственное информационное агентство страны Anadolu.

"В этом контексте соглашение, подписанное в апреле этого года между Турецкой нефтяной корпорацией (TPAO) и национальными нефтяными компаниями Пакистана, представляет собой крайне важный шаг"

- Хакан Фидан

Также страны приняли решение нарастить сотрудничество в области горнодобывающей промышленности, природного газа, нефти и редкоземельных металлов, а также объемы взаимной торговли до $5 млрд, сообщил дипломат.

Затронул турецкий министр и гуманитарную катастрофу в секторе Газа, отметив: на повестке дня стоит план, который может обеспечить устойчивый режим прекращения огня и беспрепятственное поступление гуманитарной помощи в палестинский эксклав, и Анкара вносит свой посильный вклад в этот процесс, ведя интенсивный диалог со странами-посредниками.

Напомним, 4 июля на полях 17-го саммита ОЭС, проходившего в столице Азербайджана, прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.