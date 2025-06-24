Глава МИД Турции начал визит в Пакистан

Турецкая делегация с министром иностранных дел и главой Минобороны прибыла в Пакистан. Их визит отражает тесные связи между странами, отметили в пакистанском МИД.

Глава МИД Турции Хакан Фидан и министр национальной обороны Яшар Гюлер вместе с делегацией прибыли в Пакистан с официальным визитом, рассказали в пакистанском внешнеполитическом ведомстве.

Уточняется, что в ходе визита Фидан обсудит с пакистанской стороной "все ключевые вопросы, представляющие взаимный интерес".

Гюлер, в свою очередь, переговорит с властями Пакистана о вопросах обороны и безопасности.

"Визит отражает тесные и братские связи между Пакистаном и Турцией, основанные на общей истории, культуре и взаимном доверии"

- МИД Пакистана

Напомним, что 4 июля прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Она состоялась в рамках 17-го саммит ОЭС в Азербайджане.