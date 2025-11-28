Вестник Кавказа

Озгюра Озеля снова избрали председателем СНР

© Фото: сайт Народно-республиканской партии Турции
Республиканская народная партия Турции в четвертый раз подряд сделала выбор в пользу Озгюра Озеля как главы организации. Оппозиционный политик получил более 1300 голосов.

Озгюр Озель переизбран председателем Республиканской народной партии (CHP) Турции. Это произошло на 39-м внеочередном съезде политической организации. 

По данным СМИ Турции, в поддержку Озеля выступили 1333 избирателя. Таким образом, Озель возглавил оппозиционную партию уже в четвертый раз подряд. 

Напомним, что в начале осени СНР оказалась в центре судебного разбирательства со стороны властей Турции. Расследование было запущено по факту результатов конгресса партии 2023 года, по итогам которого Озель возглавил партию.

555 просмотров

