Озгюра Озеля снова избрали председателем СНР

Республиканская народная партия Турции в четвертый раз подряд сделала выбор в пользу Озгюра Озеля как главы организации. Оппозиционный политик получил более 1300 голосов.

Озгюр Озель переизбран председателем Республиканской народной партии (CHP) Турции. Это произошло на 39-м внеочередном съезде политической организации.

По данным СМИ Турции, в поддержку Озеля выступили 1333 избирателя. Таким образом, Озель возглавил оппозиционную партию уже в четвертый раз подряд.

Напомним, что в начале осени СНР оказалась в центре судебного разбирательства со стороны властей Турции. Расследование было запущено по факту результатов конгресса партии 2023 года, по итогам которого Озель возглавил партию.